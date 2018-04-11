В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "" в гостях победил " Сити" (2:1) и пробился в полуфинал турнира, передает со ссылкой на .

Хозяева забили уже в дебюте: на 2-й минуте ван Дейк безуспешно вынес мяч, Фернандиньо острым пасом нашел Стерлинга, тот в касание отпасовал на Жезуса, а Габриэль так же в касание сделал результативный удар. 1:0 - феерическое начало!

На 14-й минуте арбитр Матео Лаос мог удалять Мане, который жестко сыграл против Отаменди, выставив ногу и врезав сопернику в пах. Голкипер Эдерсон, которого Мане грубо травмировал в матче первого круга чемпионата Англии (5:0), затолкал Синдио. Однако рефери ограничился желтой карточкой для Мане. "Горчичник" заработал и вратарь " Сити".

На 30-й мяч попал в руку Милнеру в штрафной, Бернарду Силва активно указывал арбитру, что надо назначать 11-метровый. Рефери наградил полузащитника хозяев предупреждением.

Отличный момент не использовал " Сити" на 41-й минуте: Бернарду Силва за пределов штрафной пробил в штангу. По ходу мяч задел голову Ловрен.

В минуту мяч гости во второй раз пропустили: после отскока от Милнера мяч в сетку переправил Сане, однако арбитр непонятно почему отменил взятие ворот.

На последней минуте первого тайма никарний момент был у "Ливерпуля": Салах вывел один на один с голкипером Окслейд-Чемберлена, который обыграл Эдерсона, но с острого угла не попал в пустые ворота.

Второй тайм Пеп Гвардиола начал на трибунах: воспитатель " Сити" активно протестовал против незасчитанного арбитром гола и был удален со скамейки запасных.

На 56-й минуте в ответной атаке Салах проявил потрясающее самообладание и забил очень важный мяч - 1:1.

После этого манчестерцы сбавили обороты, а "" с помощью Фирмино вырвал победу - 2:1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:















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