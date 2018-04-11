В прибрежной зоне Мурсии, города на юго-востоке Испании, нашли труп десятиметрового кита. В результате вскрытия эксперты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле обнаружили пластиковые пакеты, канистру, а также несколько частей веревки и сеть.

Специалисты пришли к мнению, что кит умер из-за того, что не смог переварить весь проглоченный пластик. Они предположили, что из-за этой «блокировки» в пищеварительной системе животного в брюшной полости развилась инфекция — перитонит, которая в итоге привела к смерти, информирует svodka.net.

Когда стали известны результаты вскрытия, власти Мурсии решили запустить кампанию по оповещению об опасностях использования одноразовых пластиковых предметов.

Отмечается, что ежегодно в Мировой океан выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Если ситуация не изменится, то к 2025 году на три тонны рыбы придется тонна пластика, а к 2050 году пластик будет преобладать.

Ранее в ООН сообщили, что водоемы планеты становятся все более загрязненными, и есть вероятность, что к 2050 году более пяти млрд человек будут испытывать проблемы с водой.

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