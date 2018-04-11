|Кремль - Белому дому: мы не сторонники "Twitter-дипломатии"
|11.04.2018 20:34
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Москва не является сторонником Twitter-дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает со ссылкой на РИА Новости.
"Мы не являемся участниками Twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях Трампа в Twitter.
Напомним, 11 апреля Трамп с своем Twitter призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.
Позже представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что ракетный удар США по Сирии уничтожит все доказательства применения химического оружия.
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