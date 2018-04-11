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Президентом Азербайджана переизбран Алиев – зампредседателя правящей партии
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11.04.2018 20:37
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По информации заместителя председателя правящей партии Азербайджана
ПЕА Али Ахмедова, экзит-поллы свидетельствуют о 80-процентной
поддержке на выборах президента нынешнего главы государства Ильхама
Алиева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В
выборах приняли участие 3,9 млн человек Фото: ЕРА По его словам, за
Алиева проголосовали более 80% избирателей."Это говорит о том, что
председатель ПЕА на президентских выборах одержал уверенную победу.
ЦИК в ближайшее время объявит итоги выборов. Азербайджанский народ
сделал правильный выбор", – заявил Али Ахмедов.По его
информации, в выборах приняли участие около 3,9 млн человек.Помимо
Алиева, в президенты баллотировались самовыдвиженец Захид Орудж,
Араз Ализаде (Социал-демократическая партия), Гудрат Гасангулиев
(Партия единого народного фронта Азербайджана), Фарадж Гулиев
("Движение национального возрождения"), Хафиз Гаджиев (партия
"Муасир Мусават"), Рази Нуруллаев ("Альтернативный народный фронт")
и Сардар Джалалоглу (Демократическая партия).
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