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Президентом Азербайджана переизбран Алиев – зампредседателя правящей партии
11.04.2018 20:37
По информации заместителя председателя правящей партии Азербайджана ПЕА Али Ахмедова, экзит-поллы свидетельствуют о 80-процентной поддержке на выборах президента нынешнего главы государства Ильхама Алиева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В выборах приняли участие 3,9 млн человек Фото: ЕРА По его словам, за Алиева проголосовали более 80% избирателей."Это говорит о том, что председатель ПЕА на президентских выборах одержал уверенную победу. ЦИК в ближайшее время объявит итоги выборов. Азербайджанский народ сделал правильный выбор", – заявил Али Ахмедов.По его информации, в выборах приняли участие около 3,9 млн человек.Помимо Алиева, в президенты баллотировались самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде (Социал-демократическая партия), Гудрат Гасангулиев (Партия единого народного фронта Азербайджана), Фарадж Гулиев ("Движение национального возрождения"), Хафиз Гаджиев (партия "Муасир Мусават"), Рази Нуруллаев ("Альтернативный народный фронт") и Сардар Джалалоглу (Демократическая партия).

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