Наглый делец действительно наживается на украинских военных.

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В Луцке общество ветеранов АТО возглавляет делец Генрих Кошчельны, который не имеет отношения к войне на Донбассе. Об этом сообщил в своем Facebook прежний доброволец Алексей Кушнер. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

«Это Генрих Кошчельны, он не является ни военнослужащим, ни ветераном российско-украинской войны, а носит официальную униформу военных. Наделил себя таким правом потому, что является председателем союза участников АТО имени Кивы», — написал Кушнер.

Он отметил, что провел с псевдоветераном профилактическую беседу и призвал неравнодушных сообщать, если опять этот делец появится в форме ВСУ.

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Кушнер также опубликовал ссылку на профиль Кошчельны, но лицам со слабыми нервами рекомендовал не смотреть.

Пользователей возмутила дерзость афериста, который действительно наживается на украинских военных.

Кроме того, журналист Родион Шовкошитный написал в Facebook, что в Херсоне глава организации Соцпартии, которую возглавляет Кива, — «примусоренный ватник», который в 2014 году открыто поддерживал Россию и бегал с триколором.

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