Вот смотришь на новостную ленту - и офигиваешь... Блин, мир стоит на пороге глобального писца, в ООН царит хрен знает что, рожекнижные ролики уже катят за доказательство, Срипали уже офигенно выздоровели после нрвно-паралитки, фрау Меркуль гнётся во все стороны сразу... Нет, это уже не дурдом и не цирк - это гораздо хуже.Ну раз над Сирией опустилась ночь, есть смысл сделать паузу, не спеша покурить и подумать. Для затравки - пара наиболее показательных статеек из внутри-амерской прессы, рассчитанных на амерских же читателей:

1) Нью Йорк Таймс, 8 апреля:

прост: не успел Трамп заикнуться о выводе войск из Сирии, как через несколько дней - фигак! и "хим нападение режима Асада на беззащитных сириян" (С - гос деп). И сразу Трамп поменял своё решение и решил не просто остаться в Сирии, а ещё и наказать "всех" за сириян невинно убиенных. А были те сирияне или нет - не важно. Важно - что решение поменялось. А что - могли быть другие варианты после "ясных доказательств" химатаки?

2) СиЭнЭн, 9 апреля:

тут такой: Трамп, конечно, чел закалённый и волевой, но вот что-то в последнее время на него наваливается всё больше и больше ситуаций, требующих всё больше и больше воли и решимости. Причём, как внутри США, так и снаружи гадят все, кому не лень... Хватит ли у старичка воли и решимости не разруливание всех проблем? Вот и в Сирии как-то неожиданно и не вовремя подосрал Асад, а ведь только хотелось порешить мирно один из конфликтов, закрыть это дело и уменьшить нагрузку на старика... И что же так Асад-то невовремя подгадил? А с ним ещё и Россия с Ираном в одной команде - вот ведь как получается, а ведь недавно старик Дональд хотел аж с Путиным повстречаться да поговорить... Ох печалька какая, видимо - не судьба им пообщаться. Для тех, кто не в курсе - оба ресурса принадлежат анти-трамповским групировкам внутри США. И их песенки подхватывают ресурсы помельче, создавая видимость волны в амерских СМИ: бедный наивный и старый Трамп! Его так жалко! ТАк много ему гадят и требуют напряжения его воли, что того и гляди, он не выдержит и рухнет!

Хронологию немного вспомним:

- 19-20 марта: все поздравляют Путина, Трамп не поздравил и даже не позвонил и телеграмку не отправил!

- 21-22 марта - ан нет, позвонил Путину.

- 24-25 марта - ух ты! Да Трамп, оказывается, поздравил Путина с победой на выборах!

- 26-27 марта - ух ты, да они перетерли по телефону ряд вопросов!

- И только 29-30 марта высплыло - да Трамп о встрече с Путиным договаривался по телефону!

- Затем - заява Трапма о выводе войск из Сирии.

- И следом - новые "вызовы Трампычу" типа химатаки...

Что замечательно - последовательность событий (в том числе - публикаций в амерских СМЯх) и то, что содержание разговора Путина с Трампом выдаётся в СМИ по частям... Зачем и почему? Боятся чего? И на это надо наложить:

а) зачистку ФБР, проведённую Трампом в январе-феврале этого года.

б) зачистку команды в Белом Доме, проводимую и до сих пор.

в) наезд на файсбуку со скандалом вокруг Кембридж Аналитки - кто-то неслабо так тряхнул кошелёк Сцукермана, слив в СМИ интересную инфу.

г) попытки команды Трампа прижать "свободные СМИ" внутри США.

ДА вот самое свеженькое на эту тему:

внутренней безопасности создаёт базу данных журналистов и мудийно-влиятельных личностей в США (то бишь, блогеры). И разместило объяву о тендере на эту работу на федеральном сайте гос заказов США. В техническом задании этого заказа - "to gather and monitor the public activities of media professionals and influencers" (обзор и мониторинг пуличной активности мудийных профессионалов и влиятельных личностей). Трамп ещё и не касался даже таких контор, как Пентагон и ЦРУ. Поэтому там сидит оооочень много тех, кто пришёл на свои посты при Бабамыче и Ко, и кто тайно или явно может работать на анти-Трамповскую команду.

Сейчас получу тапками под крики "да он за Трампа!". Дело в том, что все плясы вокруг Сирии мощно используются для наезда на Трапма внутри США. И только внутри США. И всё это смахивает на попытку порешить внутренние проблемы в американской песочнице (типа - нагадить друг другу в карманы), но, как средство, вовлекаются внешние игроки.

Это то, о чём устало заявлял Лавров в 2016 году - амерцы срут друг другу в сандали, а воняет всем вокруг.

В итоге, весь возможный позитив от мартовского разговора Путин-Трамп уже пошёл коту под хвост, а для Трампа создаётся ситуация, когда ему, как шоумену, не оставляется особого простора для манёвра - или сливайся, становись лузером и уходи под свист со сцены, или действуй так, как диктует ситуация. А ситуация создаётся очень искуственно, да так, что эта искуственность и не скрывается отдельно. Предположу, что не скрывается именно для того, чтобы команда Трампа понимала, от кого приветики получает в виде "неожиданно возникающих внешних и внутренних вызовов". И как результат - все планы на "улучшение отношений с Россией" поломаны двумя ударами: высылкой наших дипломатов и обострением конфликта в Сирии... И получается, что Трампа старательно подталкивают к обострению на два фронта - Китай и Россия. А вероятно, его пытаются переключить с Китая на Россию - почему бы и нет, ресурс ограничен (даже чисто человеческий), надо выбирать один фронт из двух, а выбор стараются загнать в русло полной безальтернативности - только против России. А действительно - в чём смысл военного удара по Сирии? Что надеются амеры выиграть, кроме потопления амерских же корабликов цены немерянной?

И в этом хороводе и сраче страннее только выглядит партия бритов. Вот именно их игры идут так, словно они тоже в этой же песочнице. Что намякивает на кое-что...Крутой

Весь срач в ООНах, проводка корабликов по морям-океанам, заявы по Скрипалям и прочие вопли смахивают на декорации для этого шоу.Такие вот игры вокруг Сирии получаются, если посмотреть на них с другого берега Атлантики... Мнение - моё личное, на универсальность и правоту не претендую, но пища для пытливых умов предоставлена.

