После падения бомбы на завод во французском городе
Ножан-сюр-Верниссон спецслужбы готовились к борьбе с огнем, но
пожар не начался. Боеприпас упал с истребителя Mirage 2000
Фото: ЕРА В результате пострадали два человека. Их жизням ничего не
угрожает.После падения место было оцеплено, около 150
человек – эвакуированы. Были также подтянуты силы пожарных.
Однако возгорания не случилось.Военные принесли извинения за
случай.Известно, что истребители должны были сбросить учебные бомбы
в другом месте, на специальной тренировочной площадке.
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