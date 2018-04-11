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Во Франции истребитель сбросил на завод учебную бомбу, есть пострадавшие
11.04.2018 20:45
После падения бомбы на завод во французском городе Ножан-сюр-Верниссон спецслужбы готовились к борьбе с огнем, но пожар не начался. Боеприпас упал с истребителя Mirage 2000 Фото: ЕРА В результате пострадали два человека. Их жизням ничего не угрожает.После падения место было оцеплено, около 150 человек – эвакуированы. Были также подтянуты силы пожарных. Однако возгорания не случилось.Военные принесли извинения за случай.Известно, что истребители должны были сбросить учебные бомбы в другом месте, на специальной тренировочной площадке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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