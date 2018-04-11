|В итальянском Венето приняли резолюцию с призывом снять санкции с России
|11.04.2018 20:48
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В резолюции говорится о том, что санкции против России наносят значительный убыток экономике ВенетоРегиональный совет Венето - северо-восточного региона Италии с центром в Венеции - поддержал резолюцию по призывом к правительству и ЕС отменить санкции против России.
Фото: instpres.univ.kiev.ua
За резолюцию под названием "Русское или венецианское эмбарго" проголосовали 36 советников, против были восемь, двое воздержались, сообщает агентство ANSA.
В резолюции говорится о том, что санкции против России наносят значительный убыток экономике Венето.
Авторы резолюции выражают озабоченность в связи с тем, что санкции оказали значительное негативное влияние на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта, и призывают правительство и парламент Италии, а также ЕС отменить санкции.
Напомним, 18 мая региональный совет Венето - северо-восточного региона Италии с центром в Венеции - поддержала резолюцию о признании Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.
За резолюцию проголосовали 27 депутатов, против были 9. Всего в совете Венето 51 депутат.