В резолюции говорится о том, что санкции против России наносят значительный убыток экономике Венето

За резолюцию под названием "Русское или венецианское эмбарго" проголосовали 36 советников, против были восемь, двое воздержались, сообщает агентство ANSA.

В резолюции говорится о том, что санкции против России наносят значительный убыток экономике Венето.

Авторы резолюции выражают озабоченность в связи с тем, что санкции оказали значительное негативное влияние на всю производственную систему Венето, приведя к резкому снижению экспорта, и призывают правительство и парламент Италии, а также ЕС отменить санкции.

Напомним, 18 мая региональный совет Венето - северо-восточного региона Италии с центром в Венеции - поддержала резолюцию о признании Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.