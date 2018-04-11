|Шкільне цькування та ненависть: Pianoboy випустили новий кліп (ВІДЕО)
|11.04.2018 20:51
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Відомий український гурт Pianoбой випустив кліп на композицію "Все, що тебе не вбиває". Режисером відео виступив Гео Лерос.
У відео порушують гострі для України зараз теми дитячого цькування у школі, нерозуміння і неприйняття в суспільстві.
"В цю пісню я вклав сильні емоції, пов'язані з багаторічним пошуком себе у світі. Як і інші прості люди, я проходив через неприйняття оточуючими мого "я" і моєї музики, через підстави колег і невіру друзів, через розчарування в собі і агресію тих, хто мене ненавидів, – прокоментував роботу Шуров.
"Не бійтеся поразок, не бійтеся робити помилки, не бійтеся бути собою, навіть якщо ви не схожі на більшість. Кожна людина в світі є унікальною. А все, що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим!" – говорить співак.
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