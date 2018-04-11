Он также опроверг предположение конгрессменов о том, что соцсеть не может обеспечить необходимую защиту информации пользователей после скандала с конфиденциальностью. Об этом сообщает Reuters.

«Каждый раз, когда кто-то хочет поделиться чем-то на Facebook контроль есть», – заявил Цукерберг.

Кроме того, Конгрессвумен спросила основателя соцсети, как он может утверждать, что все данные пользователей находятся в их собственности, если рекламодатель так или иначе ее использует для создания таргетированной рекламы.

«Как только она попадает в руки рекламщиков или компьютерных алгоритмов, эта информация уже нам не принадлежит. Разве это не так? Как мы можем ее контролировать?», – спросила она Цукерберга.

Он в свою очередь подчеркнул, что соцсеть не продает данные пользователей. Кроме того, он считает, что регулирование сферы интернет-рекламы сильно навредит успешному таргетингу, а также снизит доходы компаний, которые на этом зарабатывают.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира