Житель Луганской области Эдуард Михеев на "суде" заявил, что не
считает себя "гражданином ЛНР" и потому имел право сотрудничать с
украинскими спецслужбами. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В суде мужчина заявил, что не считает себя
гражданином террористической "ЛНР" Фото: lug-info.com Боевики
считают, что летом 2017 года "Михеев охотно согласился в рамках
задания СБУ восстановить контакты с военнослужащими Народной
милиции ЛНР, установить бывших и действующих военнослужащих
Народной милиции, выезжающих на территорию, подконтрольную
Украине".В суде мужчина заявил, что не считает себя гражданином
"ЛНР", следовательно имел право сотрудничать с украинскими
спецслужбами.Михеева признали виновным в "государственной измене" и
назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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