Житель Луганской области Эдуард Михеев на "суде" заявил, что не считает себя "гражданином ЛНР" и потому имел право сотрудничать с украинскими спецслужбами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В суде мужчина заявил, что не считает себя гражданином террористической "ЛНР" Фото: lug-info.com Боевики считают, что летом 2017 года "Михеев охотно согласился в рамках задания СБУ восстановить контакты с военнослужащими Народной милиции ЛНР, установить бывших и действующих военнослужащих Народной милиции, выезжающих на территорию, подконтрольную Украине".В суде мужчина заявил, что не считает себя гражданином "ЛНР", следовательно имел право сотрудничать с украинскими спецслужбами.Михеева признали виновным в "государственной измене" и назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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