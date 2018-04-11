В среду, 11 апреля, прокуратура сообщила о подозрении гендиректору "Укрвакцины" Андрею Макаренко в растрате 1,5 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств госпредприятия на общую сумму более 1,5 миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по сопровождению грузов при перевозке медпрепаратов.

Известно, что следствие получило доказательства, что частными предприятиями услуги по охране перевозке грузов не предоставлялись для "Укрвакцины". При этом указанные фирмы не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для охраны перевозок.

Гендиректору инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, Генеральная прокуратура Украины направила в Румынию требование об экстрадиции бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрспирт" Михаила Лабутина, которого задержали накануне за совершение уголовных преступлений.

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