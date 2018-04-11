В Киеве полицейские разыскивают двух 12-летних девочек.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева, информирует svodka.net.

По словам родителей, вчера, 10 апреля, около 10:30 дети ушли из школы до сих пор не вернулись домой. Мобильной связи с ними нет.

Первая девочка Дмитриева Варвара. Ее приметы: рост 156 см, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, зеленые глаза. Была одета в спортивные темные штаны, светло-зеленую кофту, с собой был черно-белый рюкзак.

svodka.net/

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Вторая — Краминська Диана. Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, светло-русые волосы. Она была одета в темно-серые спортивные штаны, темно-синюю футболку, коричневую спортивную кофту с капюшоном и обута в джинсовые слипоны.

svodka.net/

Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти девушек. Если вы видели девочек или имеете информацию об их местонахождении, сообщите об этом по телефонам: (044) 572-71-08, (093) 435 97 62 или 102.

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