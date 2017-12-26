На территории жилого комплекса "София" под Киевом из-за падения снега и сосулек были повреждены 18 автомобилей. Об этом сообщает ТСН .

Очевидец Татьяна Ореховская рассказала, что случай в Софиевской Борщаговке произошел еще в воскресенье, 24 декабря.

"Приезжала полиция и оформила протоколы. Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос", - отметила она, добавив, что из ЖЭКа никто не приезжал, так как это был выходной день.

Женщина добавила, что возле места происшествия находятся детские площадки, рядом ходят прохожие с детьми, но, к счастью, никто не пострадал.

"Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание", - уточнила она.

Кроме того, зритель подчеркнула, что происшествие случилось в связи с тем, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и сосульки соскальзывают и падают.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 26 декабря, в одном из районов российского Санкт-Петербурга выпал синий снег .

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