|Климкин: в ЮНЕСКО приняли решение, которое позволяет разместить мониторинговую миссию в Крыму
|11.04.2018 20:57
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"Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!"Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение, что касается Крыма и открывает возможность для размещения мониторинговой миссии в АРК.
Фото: ukrinform.ua
"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО приняла важное решение относительно Крыма. Это действительно возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науки, охраны памятников культуры в Крыму, в т. Ч. Ханского дворца", - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
"Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!", - подытожил Климкин.
Как пишет "Европейская правда", н а в начале марта заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула обсудили перспективу введения прямого мониторинга ситуации с культурным и историческим наследием в результате оккупации Россией Крыма.
В феврале Украина передала ЮНЕСКО подробный анализ проблем, вызванных российской оккупацией Крыма.
Как отмечается на сайте Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, с начала оккупации полуострова исполнительным советом ЮНЕСКО подряд принято восемь решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". Эти решения позволили в течение четырех лет обеспечить закрепление проблематики оккупированного Крыма в перечне первоочередных вопросов повестки дня деятельности этого руководящего органа ЮНЕСКО, а также способствовали формированию комплексного мониторингового механизма ЮНЕСКО по ситуации с правами человека в АРК и Севастополе. Решения базируются на принятой 27 марта 2014 резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины".