"Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!"

"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО приняла важное решение относительно Крыма. Это действительно возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науки, охраны памятников культуры в Крыму, в т. Ч. Ханского дворца" , - написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter .

"Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!", - подытожил Климкин.

Как пишет "Европейская правда" , н а в начале марта заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула обсудили перспективу введения прямого мониторинга ситуации с культурным и историческим наследием в результате оккупации Россией Крыма.

В феврале Украина передала ЮНЕСКО подробный анализ проблем, вызванных российской оккупацией Крыма.