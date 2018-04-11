Звезды украинского спорта призвали поддержать юниорскую сборную Украины по хоккею перед чемпионатом мира. Видео
11.04.2018 21:01
Известные украинские спортсмены снялись в социальных роликах с
призывом поддержать сборную Украины по хоккею перед чемпионатом
мира между юниоров, который пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля. В
съемках приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко,
Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан
Беленюк. Главным девизом кампании стал призыв "Все на хоккей!".
Ролики опубликованы на канале World Championship Kyiv в YouTube.
| Спортсмены призвали поддержать юниорскую сборную Украины
по хоккею Фото: fhu.com.ua видео
Видео: Ice Hockey Championship Kyiv / YouTube