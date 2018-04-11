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Звезды украинского спорта призвали поддержать юниорскую сборную Украины по хоккею перед чемпионатом мира. Видео
11.04.2018 21:01
Известные украинские спортсмены снялись в социальных роликах с призывом поддержать сборную Украины по хоккею перед чемпионатом мира между юниоров, который пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля. В съемках приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко, Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Главным девизом кампании стал призыв "Все на хоккей!". Ролики опубликованы на канале World Championship Kyiv в YouTube.   | Спортсмены призвали поддержать юниорскую сборную Украины по хоккею  Фото: fhu.com.ua видео Видео: Ice Hockey Championship Kyiv / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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