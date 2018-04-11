Известные украинские спортсмены снялись в социальных роликах с призывом поддержать сборную Украины по хоккею перед чемпионатом мира между юниоров, который пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля. В съемках приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко, Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Главным девизом кампании стал призыв "Все на хоккей!". Ролики опубликованы на канале World Championship Kyiv в YouTube. | Спортсмены призвали поддержать юниорскую сборную Украины по хоккею Фото: fhu.com.ua видео Видео: Ice Hockey Championship Kyiv / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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