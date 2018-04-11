Украины Павел Климкин заявил, что специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняло решение, которое позволяет разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в оккупированном Россией Крыму. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, передает со ссылкой на .

"Только исполнительный совет ЮНЕСКО приняла важное решение относительно Крыма. Это действительно возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние! " - заявил Климкин.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!

Напомним, в феврале Украина передала Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай подробный анализ проблем, вызванных аннексией полуострова Крым.

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