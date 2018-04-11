Причиной крушения самолета президента Польши Леха Качиньского над Смоленском стали два взрыва на борту лайнера.

Об этом заявил председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич во время представления отчета о причинах трагедии, информирует svodka.net.

«У нас есть доказательства, которые ранее не использовались», — заявил он.

По его словам, найдены около 150 прямых свидетелей катастрофы, а с помощью фото и видео была проведена реконструкция обломков самолета.

Согласно докладу, о взрыве на борту самолета и его разрушении еще в небе свидетельствует расположение тел погибших на земле. Пассажиры начали выпадать из самолета до того, как он упал на землю. А характер разрушений самолета указывает на взрыв на борту.

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Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор со своей стороны отметил, что Россия при проведении собственного расследования «не учитывала ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события».

«Это не была классическая катастрофа», — подчеркнул эксперт.

Также в ходе презентации доклада было объявлено, что предварительный отчет комиссии по расследованию катастрофы от 2011 года комиссии во главе с Ежи Миллером не действителен.

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Новый технический отчет направлен семьям погибших и в прокуратуру.

Как сообщалось, Польша обвинила Россию в скрытии важных свидетелей Смоленской катастрофы.

Кроме того, как выяснилось, диспетчеры передавали пилотам ложные данные. Самолету разрешили посадку, хотя погодные условия этого не позволяли

Польский правительственный самолет Ту-154М разбился под Смоленском из-за нескольких взрывов на борту. В то же время российские диспетчеры сообщали польским пилотам ложную информацию и не дали им указания отойти на запасной аэродром. Об этом говорится в видеофильме с презентации технического рапорта о причинах Смоленской катастрофы, который 11 апреля в Варшаве представили члены польской правительственной подкомиссии, передает Укринформ.

Диспетчеры вели самолет таким образом, чтобы он попал в зону посадки за километр до аэродрома. Пилотов неверно информировали о кругах подлета к аэродрому, месте подхода и расстоянии до взлетной полосы.

Самолету разрешили посадку, хотя погодные условия этого не позволяли. Ту-154М не отправили на запасной аэродром, несмотря на то, что российские диспетчеры требовали этого у собственного командования.

10 апреля 2010 года при падении Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек правительственной делегации Польши, в том числе президент Лех Качиньский и военачальники. Делегация летела на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии.

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