|Раскрыты страшные подробности Смоленской трагедии, - Onet.Wiadomosci
|11.04.2018 21:04
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Причиной крушения самолета президента Польши Леха Качиньского над Смоленском стали два взрыва на борту лайнера.
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Об этом заявил председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич во время представления отчета о причинах трагедии, информирует svodka.net.
«У нас есть доказательства, которые ранее не использовались», — заявил он.
По его словам, найдены около 150 прямых свидетелей катастрофы, а с помощью фото и видео была проведена реконструкция обломков самолета.
Согласно докладу, о взрыве на борту самолета и его разрушении еще в небе свидетельствует расположение тел погибших на земле. Пассажиры начали выпадать из самолета до того, как он упал на землю. А характер разрушений самолета указывает на взрыв на борту.
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Эксперт подкомиссии Фрэнк Тейлор со своей стороны отметил, что Россия при проведении собственного расследования «не учитывала ряд важных аспектов анализа аварии, в первую очередь они не проводили реконструкцию события».
«Это не была классическая катастрофа», — подчеркнул эксперт.
Также в ходе презентации доклада было объявлено, что предварительный отчет комиссии по расследованию катастрофы от 2011 года комиссии во главе с Ежи Миллером не действителен.
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Новый технический отчет направлен семьям погибших и в прокуратуру.
Как сообщалось, Польша обвинила Россию в скрытии важных свидетелей Смоленской катастрофы.
Кроме того, как выяснилось, диспетчеры передавали пилотам ложные данные. Самолету разрешили посадку, хотя погодные условия этого не позволяли
Польский правительственный самолет Ту-154М разбился под Смоленском из-за нескольких взрывов на борту. В то же время российские диспетчеры сообщали польским пилотам ложную информацию и не дали им указания отойти на запасной аэродром. Об этом говорится в видеофильме с презентации технического рапорта о причинах Смоленской катастрофы, который 11 апреля в Варшаве представили члены польской правительственной подкомиссии, передает Укринформ.
Диспетчеры вели самолет таким образом, чтобы он попал в зону посадки за километр до аэродрома. Пилотов неверно информировали о кругах подлета к аэродрому, месте подхода и расстоянии до взлетной полосы.
Самолету разрешили посадку, хотя погодные условия этого не позволяли. Ту-154М не отправили на запасной аэродром, несмотря на то, что российские диспетчеры требовали этого у собственного командования.
10 апреля 2010 года при падении Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек правительственной делегации Польши, в том числе президент Лех Качиньский и военачальники. Делегация летела на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынской трагедии.