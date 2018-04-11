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Игорь Романович, автор блога Green Tea

Российские боевые самолеты по меньшей мере четыре раза над американским эсминцем USS Donald Cook в Средиземном море.

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Утро выдалось ясным. Эсминец Donald Cook дрейфовал в 50 милях от сирийского города Тартус, где находилась российская военно-морская база.

Американские моряки, облокотившись о фальшборт, лениво потягивали свежевыжатый апельсиновый сок и расслабленно глазели на горизонт. Кто-то болтал по мобильнику с родной Оклахомой:

— Джейн, вчера мы потопили три русских атомных подводных крейсера. Из них лично я потопил два, богом клянусь! Джейн, ты выйдешь за меня?

Внезапно в небе послышался какой-то шум, через секунду переросший в невыносимый рев. Над эсминцем что-то пронеслось, едва не задев антенный пост радарной установки.

На камбузе тут же отключился пароконвектомат и погасла микроволновка.

— О боже, опять! — взвыл кок, единственный член экипажа, ходивший в Черное море несколько лет тому назад и прошедший после этого три реабилитационных курса.

Ему остро хотелось закурить, но электрическая зажигалка тоже не работала.

Где-то на мостике командир эсминца яростно бил кулаком по погасшим экранам системы "Иджис". Вместе с ней отключились все системы вооружения и радары подсветки целей, без которых корабль мог отстреливаться либо из трех своих пулеметов "Браунинг", либо из кольта капитана.

Через минуту смолкли и двигатели. На эсминце наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь глухими воплями какого-то несчастного, запертого электронным замком в гальюне на нижней палубе.

Экипаж столпился на палубе. На горизонте показались темные точки, быстро увеличивающиеся в размерах. На Donald Cook заходили четыре Су-34.

— Выпустите меня отсюда, ради всех святых! — раздался чей-то истошный крик.

Несколько человек похватали спасательные жилеты и решительно бросились за борт.

Барахтаясь в воде, лейтенант-коммандер Джек Уоррен услышал, как ему кричат:

— Лодка, Джек! Лодка!

Обернувшись, он действительно увидел русскую подводную лодку, которая быстро двигалась прямо на него. Лейтенанту-коммандеру показалось, что она раскрыла зубастую пасть, и он тут же побил все рекорды Майкла Фелпса даже без препаратов от синдрома дефицита внимания.

Су-34 пронеслись над эсминцем так низко, что офицеры на мостике смогли рассмотреть русского летчика. Он тепло улыбнулся и показал офицерам большой палец — мол, молодца, верной дорогой идете, товарищи!

По понятной причине офицеры многострадального эсминца не разделяли оптимизма летчика.

Мимо проплыла шлюпка с французского фрегата "Провансаль". Французы на ломаном английском спросили, в какой стороне Елисейские Поля, командир эсминца мрачно махнул рукой куда-то в сторону Ирака. Французы поблагодарили и налегли на весла.

Наступил вечер. Моряки разожгли на палубе костры и грелись, глядя, как в небе начинали зажигаться звезды.

Прилетел русский вертолет и опустил на палубу большую кастрюлю с горячей гречкой. С подводной лодки прислали корзину крымских фруктов.

— Вы его там посторожите какое-то время, — попросил Шойгу. — А то как бы они не потопили свой же корабль какой-нибудь "секретной русской ракетой "Морячок" в целях провокации. С них станется.

— Есть! — ответил командир подводной лодки и повесил трубку.

Вскоре весь эсминец спал, убаюканный гречкой и тихим плеском волн.

До решения Трампа о начале атаки против Сирии оставалось ждать только каких-то 40 часов.

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