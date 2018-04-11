Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство"

"В ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, близко от реки Северский Донец, которая находится непосредственно на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva" , - сообщает пресс-служба областной полиции.

Было установлено, что автомобиль наехал, вероятно, на противотанковую мину, произошел взрыв. На месте происшествия полицейские обнаружили четыре обугленные трупы.

В полиции по данному факту намерены возбудить уголовное дело по статье "Теракт", еще одно производство уже открыто по статье "Умышленное убийство".