|На Луганщине в результате подрыва автомобиля погибла семья из четырех человек
|11.04.2018 21:06
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Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство"В Луганской области на линии разграничения в результате подрыва автомобиля погибла семья из четырех человек.
Фото: facebook.com/policeLG
"В ходе проведения розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей семьи, близко от реки Северский Донец, которая находится непосредственно на линии разграничения, полицейские обнаружили поврежденный автомобиль Shevrolet Niva", - сообщает пресс-служба областной полиции.
Было установлено, что автомобиль наехал, вероятно, на противотанковую мину, произошел взрыв. На месте происшествия полицейские обнаружили четыре обугленные трупы.
В полиции по данному факту намерены возбудить уголовное дело по статье "Теракт", еще одно производство уже открыто по статье "Умышленное убийство".
Напомним, что в Донецкой области в результате взрыва гранаты на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" погиб пограничник Краматорского пограничного отряда.