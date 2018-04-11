|Яшин анонсировал свое участие в выборах мэра Москвы
|11.04.2018 21:09
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Друзья, я решил участвовать в выборах мэра Москвы. Политику Собянина и "Единой России" считаю варварской и хочу изменить эту систему. О планах и задачах я говорю в своем обращении: https://t.co/5Fdley6ha4Поддержать меня можно на сайте: https://t.co/WpeSREp9rnПрошу ретвит.— Илья Яшин (@IlyaYashin) 11 апреля 2018 г.
В видеообращении к москвичам, опубликованном в YouTube, Яшин обвинил руководство Москвы в коррупции, постоянному повышении коммунальных тарифов, уничтожении памятников архитектуры."Развернуть город лицом к людям", – озвучил он свою задачу.Собянин руководит Москвой с 21 октября 2010 года. В сентябре 2013 года он был переизбран на второй срок с результатом 51,37%. Его основной соперник, оппозиционер Алексей Навальный, набрал тогда 27,24%.
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