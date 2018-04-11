Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин считает, что политика нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина – "варварская". Яшин заявил, что хочет "развернуть город лицом к людям" Фото: ЕРА "Друзья, я решил участвовать в выборах мэра Москвы. Политику Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин. – ) и "Единой России" считаю варварской и хочу изменить эту систему", – написал он. Друзья, я решил участвовать в выборах мэра Москвы. Политику Собянина и "Единой России" считаю варварской и хочу изменить эту систему. О планах и задачах я говорю в своем обращении: https://t.co/5Fdley6ha4Поддержать меня можно на сайте: https://t.co/WpeSREp9rnПрошу ретвит. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 11 апреля 2018 г. В видеообращении к москвичам, опубликованном в YouTube, Яшин обвинил руководство Москвы в коррупции, постоянному повышении коммунальных тарифов, уничтожении памятников архитектуры."Развернуть город лицом к людям", – озвучил он свою задачу.Собянин руководит Москвой с 21 октября 2010 года. В сентябре 2013 года он был переизбран на второй срок с результатом 51,37%. Его основной соперник, оппозиционер Алексей Навальный, набрал тогда 27,24%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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