Большинство заробитчан работает неофициально, следовательно в будущем рискует остаться без пенсии.

Трудовая миграция – проблема для многих стран. Поляки и румыны уезжают на заработки в Германию, а украинцы — в страну-агрессор и к западным соседям. Согласно исследованиям международных организаций, львиная часть заробитчан работает неофициально, следовательно в будущем рискует остаться без пенсии. В чужую страну большая часть заробитчан едет без разрешения на работу и знания языка. Кроме того, отток кадров создает проблемы и для внутренней экономики, информирует svodka.net.

«Обозреватель» разобрался, сколько украинцев ищут работу в других странах и что грозит заробитчанам.



Уезжают молодые, но необразованные

Переводы заробитчан – один из основных источников валюты в Украине. Так, по итогам прошлого года физлица, согласно данным НБУ, перевели примерно $9 млрд, при этом объем внешних инвестиций за этот же период составил только $2,3 млрд. Масштабы трудовой миграции точно оценить практически невозможно, рассказывают в Институте демографии и социальных исследований.

Кто-то пересекает границу в туристических целях, но остается на несколько месяцев на заработки, часть мигрантов не получает официальное дозволение на работу. Демографы оценивают количество заробитчан в 1,5-2 млн человек, министр иностранных дел Павел Климкин вовсе заявил, что только за 2017 год страну покинуло более миллиона граждан. А вот официальная статистика показывает более скромные цифры. По подсчетам Госстата, в прошлом году официально мигрировали 430 тыс. украинцев.

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«Общее число трудящихся-мигрантов составляет 1,2 млн человек, или 3,5% от общей численности населения Украины в возрасте 15-70 лет. Краткосрочные трудящиеся-мигранты составляют 82,7% всех трудящихся-мигрантов или 2,9% населения в возрасте 15-70 лет», — говорится в отчете Международной организации труда (МОТ).

И, несмотря на военную агрессию, Россия остается самой популярной между заробитчан страной, отмечается в отчете расточитель. Там работает 43,3% всех трудовых мигрантов из Украины. Следом идут Польша, Италия и Чешская Республика.

Если же составлять усредненный портрет трудового мигранта, окажется, что это мужчина возрастом 37,5 лет без высшего образования. При этом средний возраст экономически активного украинца, который остался работать в собственной стране, составляет 39,5 лет. И если между мигрантов высшее образование имеют только 15,4%, то между тех, кто остался в стране, — 22,8%. То есть в основном мигрируют молодые, но менее образованные украинцы.

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47,9% мигрантов не получают дозволение на работу, то есть действительно нарушают закон. В принимающей стране они находятся в качестве туристов или же вовсе живут с просроченными документами. 36,5% украинских мигрантов не владеют языком той страны, куда они отправились на заработки.

Едут за высокими зарплатами

Главная причина миграции, уверен HR-эксперт Александр Белоус, — низкие зарплаты в Украине. Для примера, минимальная зарплата в Литве – 400 евро, в Румынии – 408 евро, в Венгрии – 445 евро, в Польше – 503 евро, а в Украине – только 115,9 евро (эквивалент 3723 грн).

К слову, 60% заробитчан имели работу в Украине до миграции. «Чтобы украинцы не уезжали в чужие страны из-за низких зарплат, на нашем рынке зарплаты должны составлять хотя бы 70% польских. Тогда не будет стимула покидать свои семьи и работать на чужую экономику», — рассказывает Белоус.

Но и в странах ЕС украинцы в основном зарабатывают меньше местных жителей. Работу по специальности находят только незначительное число мигрантов. 40% трудовых мигрантов нашли низкоквалифицированную работу, а еще 23,8% работают не по своей специальности. «Значительная доля занята работой, которая не требует никакой квалификации или квалификации в другой области», — говорится в отчете расточитель. Так, 39,2% мигрантов выполняет элементарную работу, 24,7% — занимаются ремеслом, 16,5% — в сфере продаж и услуг.

Высокий уровень трудовой миграции – проблема для внутреннего рынка труда, уверен Александр Белоус. Уже сейчас многие работодатели жалуются: найти квалифицированного электрика, сварщика, строителя крайне сложно. Трудовые мигранты не платят налоги в Украине, в результате страна недополучает миллиарды гривен налогов, а сами заробитчане лишаются права получать пенсию. Согласно действующему закону, право на пенсию имеют только те украинцы, которые отработали как минимум 15 лет. Более того, уже через 10 лет «вовремя» на пенсию будут выходить только те, кто заработал 35 лет стажа.

Еще одна проблема, отмечает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, львиная часть трудовых мигрантов работает только несколько месяцев в году, а после возвращаются домой и тратят заработанное. В результате многие просто отвыкают от постоянной работы и теряют интерес к украинскому рынку труда.

«Когда у нас работодатели будут повышать заработные платы на 10% в год, а инфляция – 13,7%, конечно, люди будут мигрировать. А как иначе? Если у нас минимальная зарплата 3,7 тыс., а в Польше за такую же неквалифицированную работу можно зарабатывать 16 тыс. грн, разве не понятно, какой сделают выбор?» – подытожил Александр Белоус.

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