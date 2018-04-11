Пентагон готов к военному ответу на вероятную химическую атаку в Сирии. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы готовы предоставить военные варианты, если они будут уместны, как определил президент", - сказал Маттис.

По его словам, сейчас США и их союзники продолжают собирать информацию об инциденте.

Напомним, 11 апреля Трамп с своем Twitter призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

Позже представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что ракетный удар США по Сирии уничтожит все доказательства применения химического оружия.

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