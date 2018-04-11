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В Минздраве Украины назвали сериалы и фильмы полезным форматом обучения для медиков
11.04.2018 21:17
Просмотр тематических сериалов и фильмов поможет медикам выучить профессиональную терминологию, отметили в Министерстве здравоохранения Украины. В Миздраве посоветовали посмотреть сериалы "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Сестра Джеки", "Части тела" и "Доктор Мартин" Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook "Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения. Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное.  Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться, о чем говорится из контекста", – отметили в Минздраве.В ведомстве посоветовали посмотреть сериалы "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Сестра Джеки", "Части тела" и "Доктор Мартин".
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/948251398671299

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