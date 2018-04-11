Автобус с работниками российских телеканалов обстреляли 11 апреля в Сирии.

Они возвращались со съемок сюжета про Восточную Гуту,передает со ссылкой на .

"Ранены корреспондент Алексей Ивлев, оператор "России-1" Михаил Виткин и оператор "Звезды" Владислав Додонов", - говорится в сообщении.

В министерстве обороны Российской Федерации факт обстрела корреспондентов подтвердили.

"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - заявили в ведомстве.

Правительство не будет ждать на резолюцию Совета Безопасности и накажет виновных в химической атаке в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель в Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира