|Обстреляли автобус с российскими пропагандистами
|11.04.2018 21:19
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Автобус с работниками российских телеканалов обстреляли 11 апреля в Сирии.
Они возвращались со съемок сюжета про Восточную Гуту,передает со ссылкой на .
"Ранены корреспондент Алексей Ивлев, оператор "России-1" Михаил Виткин и оператор "Звезды" Владислав Додонов", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны Российской Федерации факт обстрела корреспондентов подтвердили.
"Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - заявили в ведомстве.
Правительство не будет ждать на резолюцию Совета Безопасности и накажет виновных в химической атаке в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель в Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности .