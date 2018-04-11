Утренний кофе повышает уровень концентрации и энергии, а также помогает потерять вес, рассказала диетолог Сара Фловерс.

Эксперт отмечает, что кофе улучшает обмен веществ, стимулируя термогенез – процесс выработки организмом тепла для поддержания постоянной температуры тела и обеспечения работы всех его систем – и этим помогает сжечь больше жира, информирует svodka.net.

Также в этом напитке есть хлорогеновая кислота, которая замедляет поглощение углеводов и расщепляет жир.

Не стоит пить много кофе, поскольку организм может выработать иммунитет к этим преимуществам напитка. Фловерс рекомендует пить одну или две чашки кофе утром, чтобы увидеть определенные результаты повышенного метаболизма.

Согласно результатов исследования, те, кто пьет больше кофе, имеют меньший риск ожирения и возникновения диабета второго типа.

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Однако эксперты отмечают, что потеря веса связана с черным кофе без сахара и молока, ведь такие напитки могут иметь противоположное влияние на фигуру.

Диетологи предостерегают от скрытых калорий в кофейных напитках, которые могут привести к увеличению веса и уровню инсулина.

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