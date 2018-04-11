|Порошенко созвонился с Мэй
|11.04.2018 21:20
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Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Светослав Цеголко, передает
"Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании", - написал Цеголко.
Ранее Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили во время телефонного разговора важность демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.
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