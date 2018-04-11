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Порошенко созвонился с Мэй
11.04.2018 21:20

Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Светослав Цеголко, передает

"Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании", - написал Цеголко.

 

 

 

 

 

 

 

Ранее Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили во время телефонного разговора важность демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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