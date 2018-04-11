Посмотрел я очередное заседание Совбеза ООН, посвящённое очередному «применению химоружия в Сирии».

Ну, что я могу сказать? Пожелать терпения и выдержки товарищу Небензе, они очень нужны при общении с идиотами.

Кстати, вы заметили, что очередные кудкудахи про «химические атаки», равно как и активность так называемых «белых касок», возникают исключительно после очередного тяжелого военного поражения ИГИЛ со стороны сирийских правительственных войск (при поддержке ВКС РФ и других союзников)?

Ну никак не могут смириться США с разгромом своего любимого детища. Защищают своих ручных головорезов, не считаясь с расходами и имиджевыми потерями (хотя это же США, там нечего терять!).

Небензя прямым текстом говорит, что никакой химической атаки не было. Жертв между местного населения нет, признаков наличия отравляющих веществ не обнаружено, «белых касок» много раз ловили на лжи и фейках, верить им нельзя и так далее.

После этого выступает представительница США, которая заявляет буквально «У меня есть доказательства, но я вам их не покажу». Видимо, потому что постановочные фото «белых касок» в этот раз оказались ещё более убогими, чем обычно. И вообще, доказывать ничего не нужно, потому что «больше некому» и «всем очевидно».

Слышь, ведьма, я видел, как ты пожираешь младенцев. У меня есть фото и видео этого процесса, но я их не буду выкладывать, потому что это слишком страшное и травмирующее зрелище. А раз ты признана мной виноватой в каннибализме, то выметайся из своей квартиры и из США заодно, вали в Антарктиду (а лучше сразу домой в ад).

Можете считать меня шовинистом, но зря они климактерических тёток на такие должности назначают — это же ходячая перманентная истерика.

Дальше лживая ведьма начинает рассказывать об «ужасах режима Асада», снова не предъявляя никаких доказательств, зато обильно используя оценочные суждения и нелестные эпитеты.

У меня есть жёсткое правило в политике: если мне пытаются влиять на эмоции, то это означает, что хотят обмануть. Американская ведьма исключительно давила на эмоции.

Вообще, рассуждения про «бедных страдающих детей» от представительницы США выглядят, мягко говоря, странно и неубедительно. Это её страна платила деньги за детские скальпы (и до сих пор в этом никто не покаялся). Это её солдаты собирали коллекции из ушей мирного населения (нон-комбатантов) во Вьетнаме. Это американские бомбардировки убили 6,5 миллионов вьетнамцев, из них свыше миллиона детей. Это американские бомбардировки Югославии снарядами с обеднённым ураном привели не только к массовой гибели людей, но и к огромным проблемам со здоровьем у выживших. Это американские вторжения привели к гибели свыше 1,4 миллиона иракцев и 300 тысяч афганцев.

И эти людоеды по уши в крови невинных людей что-то там осмеливаются говорить про «преступные режимы» и «сочувствие жертвам»? Крокодиловы слёзы главного палача и убийцы планеты.

Если нужно остановить насилие против невинных людей, то нужно разбомбить источник большинства войн на планете за последние 70 лет — Вашингтон. Если они хотят мира, пусть нанесут удар «Томагавками» по Пентагону, Белому дому и Конгрессу. И про Уолл-Стрит не забудут. Главные военные преступники Земли, на руках которых кровь миллионов людей, сидят именно там.

Асад не устраивает трансляцию жестоких убийств в прямом эфире, как американцы поступили с Каддафи. И не хохочет демоническим смехом, радуясь крови, боли и смерти, как это делала Хиллари Клинтон. И не Асад устраивает сатанинские ритуалы (spiritual cooking) на крови с участием Джона Подесты и других чиновников.

Так кто на самом деле воплощение зла? Вопрос, прямо скажем, риторический.

Глядя на лица представительниц США и Великобритании в ООН возникает обоснованное подозрение, что Congregatio pro Doctrina Fidei (Священная Инквизиция) мышей не ловит. На следующее заседание ООН вместо Небензи нужно послать экзорциста или инквизитора. Со священный водой и экземпляром «Malleus Maleficarum» (и, вероятно, армейским огнемётом). Приобщиться, так сказать, к европейским традициям.

А пока представительница Соединённых Штатов в ООН бьётся в истерических припадках и пытается создавать из России образ врага и монстра в лучших традициях доктора Геббельса. Так что в одной руке у Небензи должны быть таблетки галоперидола, а во второй, на всякий случай — армейский огнемёт.

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