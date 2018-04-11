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"Большие деревья в тени не ростут". В Киеве презентовали книгу воспоминаний о Чорновиле
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11.04.2018 21:25
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К 80-й годовщине со дня рождения лидера "Народного руху" Вячеслава
Чорновила в Киеве презентовали книгу "Большие деревья в тени не
растут", в которую вошли 14 историй-воспоминаний соратников
политика. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чорновил погиб в 1999 году Фото: uk.wikipedia.org В книгу вошли 14
историй, написанных соратниками Чорнивола – Эдуардом Гурвицем,
Владимиром Кулебой, Мартой Коломиец-Яневской, Адамом Михником,
Эльханом Нуриевым, Михаилом Хейфецем, Зяноном Пазьняком и другими.
Издатель Андрей Яловой издал книгу за свой счет.Автор идеи Андрей
Ницой отметил, что было много научных трудов и публикаций о
Чеорновиле."Но не было книжечки, которая бы показывала Чорновола
глазами тех, кто с ним близко, долго или коротко, но тесно работал.
Нехватка такой субъективной оценки личности лидера "Народного руху
України" Чорновила побудила меня заполнить эту пока пустую
нишу", – сказал он.Пресс-секретарь Чорновила Дмитрий
Понамарчук сказал, что это книга "боевых соратников" Чорновола."Но
из боевых соратников не все туда поместились, их очень много у
Вячеслава Максимовича. Эта книга вышла потому, что авторы, которые
сегодня перед вами, отозвались первыми. Но в планах давно есть,
остается дело за текстами таких боевых соратников как Юрий
Ключковский, Ханна Сухоцкая, экс-премьер Польши...В этом списке и
Лешек Бальцерович, Лех Валенса... На вторую книгу материала
достаточно", – сказал он.Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки
(сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял
"Народний рух України". В 1991 году был кандидатом в президенты,
проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским
диссидентом, одним из лидеров украинского
национально-демократического освободительного движения конца
80-х – 90-х годов XX века.Политик погиб 25 марта 1999
года в автокатастрофе под Киевом. Сразу после его смерти экс-глава
МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это
несчастный случай.В августе 2014 года прокуратура возобновила
расследование гибели Чорновила. В феврале 2017 года более 300
народных депутатов просили генерального прокурора Юрия
Луценко взять расследование гибели украинского
государственного деятеля под личный контроль.
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