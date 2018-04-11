К 80-й годовщине со дня рождения лидера "Народного руху" Вячеслава Чорновила в Киеве презентовали книгу "Большие деревья в тени не растут", в которую вошли 14 историй-воспоминаний соратников политика. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чорновил погиб в 1999 году Фото: uk.wikipedia.org В книгу вошли 14 историй, написанных соратниками Чорнивола – Эдуардом Гурвицем, Владимиром Кулебой, Мартой Коломиец-Яневской, Адамом Михником, Эльханом Нуриевым, Михаилом Хейфецем, Зяноном Пазьняком и другими. Издатель Андрей Яловой издал книгу за свой счет.Автор идеи Андрей Ницой отметил, что было много научных трудов и публикаций о Чеорновиле."Но не было книжечки, которая бы показывала Чорновола глазами тех, кто с ним близко, долго или коротко, но тесно работал. Нехватка такой субъективной оценки личности лидера "Народного руху України" Чорновила побудила меня заполнить эту пока пустую нишу", – сказал он.Пресс-секретарь Чорновила Дмитрий Понамарчук сказал, что это книга "боевых соратников" Чорновола."Но из боевых соратников не все туда поместились, их очень много у Вячеслава Максимовича. Эта книга вышла потому, что авторы, которые сегодня перед вами, отозвались первыми. Но в планах давно есть, остается дело за текстами таких боевых соратников как Юрий Ключковский, Ханна Сухоцкая, экс-премьер Польши...В этом списке и Лешек Бальцерович, Лех Валенса... На вторую книгу материала достаточно", – сказал он.Вячеслав Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял "Народний рух України". В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Сразу после его смерти экс-глава МВД Юрий Кравченко объявил, что гибель Чорновила – это несчастный случай.В августе 2014 года прокуратура возобновила расследование гибели Чорновила. В феврале 2017 года более 300 народных депутатов просили генерального прокурора Юрия Луценко взять расследование гибели украинского государственного деятеля под личный контроль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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