Чиновника будут пытаться отстранить от работы на период следствия.

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Прокуратура Киева вместе со следователями ГФС сообщили о подозрении генеральному директору государственного предприятия «Укрвакцина» по факту растраты имущества в отдельно крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует svodka.net.

В течение 2012-2013 годов руководитель госучреждения совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки вакцин и других медпрепаратов на территории Украины. Следствие собрало доказательства, что этих услуг госпредприятие не получало.

Чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Прокуратура будет требовать меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности. Генеральным директором «Укравакцины» является Андрей Макаренко.

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