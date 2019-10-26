Девід Бекхем позує з красивою акторкою. і Вікторія в захваті!
26.10.2019 20:01
Ось вже кого ми точно не очікували побачити на одній фотографії, так це Девіда Бекхема і Кортні Кокс! Але вчора зірки виклали в Instagram кадри зі знімального майданчика комедійного серіалу «Американська сімейка», де вони зіграли в одному з епізодів фінального сезону (прем'єра в 2020-му). За сюжетом, вони змагатимуться на турнірі з боулінгу проти головного героя серіалу Джея Прітчетта!
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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)
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Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)