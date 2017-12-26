Власти РФ не ожидали, что США решатся предоставить Украине летальное оборонительное оружие, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" военный знаток Олег Стариков. Стариков: Россияне кричат, прыгают, бегают. А американцы смотрят на них, как на детей Фото: Олег Стариков / Facebook "Решение предоставить Украине оружие было принято после активизации боевых действий на Донбассе, а также из-за недовольства Вашингтона тупиковой ситуацией в переговорах между США и РФ. Четвертая встреча Волкера (спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. – ) и Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков. – ) пока что так и не состоялась. Американцы проанализировали то, что происходит на востоке Украины. Они увидели: Россия не идет навстречу. Перекрыть каналы поставок российского оружия боевикам невозможно. Поэтому принято решение давить на Москву таким образом. Если США решили дать Украине оружие, они уже не передумают. В то же время наши ВСУ уже способны отбить нападения россиян", – отметил Стариков.По его словам, российские власти не ожидали, что США решат предоставить Украине оружие."Россия на обострение ситуации на Донбассе не пойдет. Так они только себе хуже сделают. Все заявления украинских военных чиновников о возможном масштабном нападении РФ – политические. Более того, эскалация конфликта выгодна Украине. В этом случае усилятся экономические санкции против России, а Америка начнет передавать нам более серьезные виды вооружения. Минус – будут гибнуть наши солдаты. Вообще в РФ не ожидали, что США решатся предоставить Украине оружие. Россияне не думали, что американцы на это пойдут. И сейчас в Москве не знают, как поступить в этой ситуации. Единственный вариант, при котором США приостановят поставки оружия в Украину, – если Россия начнет выполнять Минские соглашения. Россияне сейчас кричат, прыгают, бегают. А американцы смотрят на них, как на детей", – подчеркнул Стариков.20 декабря издание The Washington Post сообщило, что власть президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".В этот же день президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США.Волкер и Сурков проводили переговоры 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде. В Кремле заявили, что точной даты их следующей встречи нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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