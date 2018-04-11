В столице начала работать смотровая площадка, которая находится на щите монумента "Родина-мать", передает корреспондент .

Посетители могут подняться на щит "Родины-Матери" только при хорошей погоде. Высота смотровой площадки - 91 метр.

В середине монумента функционируют два лифта. Первый имеет 9 остановок и поднимается снизу до самой макушки. Второй лифт передвигается под наклоном 75 градусов.

Чтобы добраться на смотровую площадку надо подняться одним лифтом на высоту 32 метра, затем вторым на 72 метра. После чего идет лестница к самому щиту. На лестнице посетителям одевают страховку. Сама смотровая площадка построена в форме клетки, закрытый со всех сторон.

На экскурсию пускают лиц старше 18 лет. За раз подъем могут осуществить два человека вместе с инструктором. Стоимость - 300 грн. Продолжительность визита на монумент примерно 45 мин.

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