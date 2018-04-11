В реке Днепр возле столичного моста Патона найдено тело неизвестной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Киеве.

«В Днепре, близко от моста Патона было обнаружено тело неизвестной женщины», — сообщили в пресс-службе столичной полиции, информирует svodka.net.

На месте работают следователи.

Добавим, 17 февраля столичные спасатели начали поиски девушки, которая прыгнула с моста Патона.

Уже 19 февраля столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.

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