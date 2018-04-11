На швейцарско-итальянской границе ведут поиски одного из самых богатых людей Германии – главы немецкого холдинга Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поиски Хауба (на фото) затрудняют плохая погода и сложная местность, заявили в полиции Фото:EPA 58-летний бизнесмен не выходит на связь с субботы, когда он направился на горнолыжный курорт на вершине Маттерхорн. Пресс-секретарь Tengelmann 10 апреля заявила, что поиски Хауба идут полным ходом, однако пока не принесли результата.В полиции швейцарской коммуны Церматт заявили, что местность, где, предположительно, пропал немецкий бизнесмен, облетали на вертолетах, спасатели также проверяли разломы и ущелья на Маттерхорне, однако 10 апреля в Альпах выпал снег, и это усложнило поиски.Spiegel отмечает, что правоохранителям пока не удалось найти тех, кто видел бы Хауба в Альпах до его исчезновения.Холдинг Tengelmann контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей, между которых сеть строительных магазинов OBI. Forbes оценивает состояние Хауба и его семьи в $6,4 млрд. Компания Tengelmann основана в 1967 году. Хауб возглавляет ее с 2010 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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