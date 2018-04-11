78,6% импортных поставок антрацита в Украину осуществлялись из России, передает со ссылкой на пресс-службу ГП “Держзовнішінформ”.

“В течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта”, — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что в прошлом году Украина импортировала 3,38 млн тонн антрацита, что больше чем в три раза превышает показатель 2016-го (933,4 тыс. тонн). При этом, 78,6% импортированного антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% — через посредников. В 2017 году 99,6% только антрацита импортировано в Украину по “косвенным” контрактам (в 2016-м эта цифра составляла 99,8%).

“Усредненная расчетная цена антрацита, который завозился в Украину из РФ по ”косвенным“ контрактам, в 2017 году составила 99,3 долларов/тонна, а напрямую с РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене 165,7 долларов/тонна. В основном импорт антрацита из России в 2017 году осуществлялся через такие страны как Швейцария (1,50 млн тонн по цене около 100,4 долларов/тонна) и Великобритания (523,4 тыс. тонн по цене 102,6 долларов/тонна)”, - обратили внимание в "Держзовнішінформі“.

Из ЮАР Украина в 2017 году импортировала 714,1 тыс. тонн антрацита (21,2% только импорта) по среднерасчетной цене 92,1 долларов/тонна (импорт осуществлялся через Швейцарию).

Средние расчетные цены при импорте антрацита в Украине в 2017 году по “прямым” контрактами составляли около 165 долларов/тонна (170 долларов/тонна в 2016 году), а по “косвенным” — 98 долларов/тонна (73 долларов/тонна в 2016 году ). При этом разница между ценами “прямых” и “косвенных” импортных контрактов составила 67 долларов/тонна в 2017 году и 97 долларов/тонна — в 2016-м.

“Возможно, эта разница вызвана качественными характеристиками угля или другими факторами”, — предположили эксперты.

Напомним, Украина в течение 2017 года экспортировала 61,1 тыс. тонн антрацита, что почти в три раза меньше, чем в 2016 году.

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