Прекрасные новости приходят с Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, которая поставила под запрет любые транзакции, связанные с алюминием, выпускаемым предприятиями UC Rusal.

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Таким образом, только одним щелчком были отключены от экспортной подпитки сразу заводы Братска, Волгограда, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Саяногорска, а так же Богословский, Кандалакшский и Надвоицкий заводы, информирует svodka.net.

И вот казалось бы, не беда! Ни одним NYMEX богат рынок и благодаря Лондонской бирже металлов (LME) можно было бы алюминиевым изгоям продавать свой товар. Однако…

Лондонская биржа металлов также объявила о заморозке работы с алюминиевой продукцией заводов UC Rusal. Правда в анабиоз данная деятельность впадет только 17 апреля с 00.01 по лондонскому времени.

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Что же, эффект от данных санкционных нововведений любому российскому ура-патриоту и так понятен (станут крепче и все такое), но я бы хотел в данном контексте добавить ещё немного позитива. А именно – воздух в вышеперечисленных городах станет немного чище, а у людей, живущих там, появится больше времени для прогулок погожими летними днями.

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