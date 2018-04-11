Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия подтвердила, что ее выписали из больницы в Солсбери. Юлия Скрипаль: Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя все лучше Фото: Yulia Skripal / Facebook Юлия Скрипаль подтвердила, что ее выписали из больницы в Солсбери. Она отметила, что отец все еще серьезно болен."Я тоже все еще страдаю от воздействия нервного агента, примененного против нас", – подчеркнула дочь экс-разведчика.Юлия Скрипаль добавила, что заботиться о ней помогают умышленно обученные люди. Они также объясняют ей следственные действия, которые проводятся по делу об отравлении. Дочь экс-разведчика рассказала, что у нее есть доступ к друзьям и родственникам. По словам Юлии Скрипаль, посольство РФ предложило ей помощь."Пока я не хочу пользоваться их услугами, но если потом я передумаю, я знаю, как с ними связаться", – отметила она.Дочь экс-разведчика заявила, что пока не хочет общаться с журналистами."Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я пока недостаточно сильна, чтобы дать полноценное интервью СМИ, что я однажды надеюсь сделать", – сказала Юлия Скрипаль.Она также попросила двоюродную сестру не навещать ее: "Я спасибо свою двоюродною сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не навещала меня и не пыталась связаться со мной на данный момент. Ее мнения и утверждения не являются моими или моего отца".66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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