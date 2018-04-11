|
Юлия Скрипаль отказалась от услуг посольства РФ и попросила двоюродную сестру не пытаться с ней связываться
|
11.04.2018 21:49
|
Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия
подтвердила, что ее выписали из больницы в Солсбери. Юлия
Скрипаль: Самое главное, что я в безопасности и чувствую себя
все лучше Фото: Yulia Skripal / Facebook Юлия
Скрипаль подтвердила, что ее выписали из больницы в Солсбери.
Она отметила, что отец все еще серьезно болен."Я тоже все еще
страдаю от воздействия нервного агента, примененного против
нас", – подчеркнула дочь экс-разведчика.Юлия Скрипаль
добавила, что заботиться о ней помогают умышленно обученные люди.
Они также объясняют ей следственные действия, которые проводятся по
делу об отравлении. Дочь экс-разведчика рассказала, что у нее есть
доступ к друзьям и родственникам. По словам Юлии
Скрипаль, посольство РФ предложило ей помощь."Пока
я не хочу пользоваться их услугами, но если
потом я передумаю, я знаю, как с ними
связаться", – отметила она.Дочь экс-разведчика заявила, что
пока не хочет общаться с журналистами."Самое главное, что я в
безопасности и чувствую себя все лучше, но я пока недостаточно
сильна, чтобы дать полноценное интервью СМИ, что я однажды надеюсь
сделать", – сказала Юлия Скрипаль.Она также попросила
двоюродную сестру не навещать ее: "Я спасибо свою двоюродною сестру
Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она не навещала меня и
не пыталась связаться со мной на данный момент. Ее мнения и
утверждения не являются моими или моего отца".66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы. Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира