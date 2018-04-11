В 1/4 финала Лиги чемпионов "" совершила невероятный камбэк после того, как уступила "Барселоне" в первом матче - 1:4. При этом римляне имели отрицательную статистику на этой стадии, проиграв три последних четвертьфинальных матча.

Однако в родных стенах с каталонцами подопечные Эусебио ди Франческо сумели трижды огорчить соперника и за счет гола на выезде пробились в следующий раунд,передает со ссылкой на .

Вот только выход в 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы - не самый большой успех "волков". В розыгрыше Кубка чемпионов-1983/84 "" добралась до финала.

В четвертьфинале Кубка европейских чемпионов сезона-1983/84 римляне взяли верх над берлинским "" - 4:2 (3:0 дома и 1 2 в гостях)

В полуфинале одолели "Данди Юнайтед". В том противостоянии итальянский клуб потерпел поражение в гостях - 0:2, однако дома, как и с "Барселоной", реабилитировался, одержав победу - 3:0.

А решающий матч с "Ливерпулем" вышел крайне драматичным: поединок, который проходил на "Стадио Олимпико" в Риме, завершился ничьей - 1:1 (гол "Ромы" в активе Пруццо), но в серии 11-метровых Фортуна улыбнулась англичанам.

Вашему вниманию протокол матча:

Финал

"" - "" 1:1 (пен. - 4:2)

30 мая 1984 года. Рим. "Стадио Олимпико". 69 693 зрителей.

"": Брюс Гроббелар, Фил Нил, Алан Кеннеди, Марк Лоуренсон, Алан Хансен, Ронни Уилан, Кенни Далглиш (Майкл Робинсон, 95), Сэмми Ли, Иан Раш, Крэйг Джонстон (Стив Никол, 73), Грэм Сунесс. Неиспользованные замены: Боб Болдер, Дэвид Ходжсон, Гари Гиллеспи.

"": Франко Танкреди, Микеле Наппи, Себастьяно Нела, Убальдо Ригетти, Пауло Роберто Фалькао, Дарио Бонетти, Бруно Конти, Тониньо Черезо (Марк Туллио Струкель, 81), Роберто Пруццо (Одоакре Кьерико, 64), Ди Бартоломеи, Франческо Грациани. Неиспользованные замены: Астутильо Малджиоглио, Эмидио Одди, Франческо Винченци.

Голы: Фил Нил, 14 - Роберто Пруццо, 42

Серия пенальти: Стив Никол (промах, 0:0), Ди Бартоломеи (0:1); Фил Нил (1:1) Бруно Конти (промах, 1:1); Грэм Сунесс (2:1), Убальдо Ригетти (2:2); Иан Раш (3:2), Франческо Грациани (промах, 3:2); Алан Кеннеди (4:2).

До этого в рамках Лиги чемпионов "" дважды доходила до четвертьфинала и оба раза проигрывала.

Статистика "Ромы" в двухматчевых противостояниях 1/4 финала Лиги чемпионов -2

2007/08 " Юнайтед" 0: 3 (0: 2 д, 0: 1 г)

2006/07 " Юнайтед" 3: 8 (2:1 д, 1:7 г)

Выход в 1/2 финала Лиги чемпионов - не самый большой успех "волков"

В нынешнем розыгрыше турнира путь "Ромы" был довольно тернистым: победа над "Карабахом" во втором туре группового этапа (2:1) стала для "Ромы" первой в восьми матчах Лиги чемпионов (дома и на выезде) с учетом квалификации. До этого она не могла победить с 4 ноября 2015 года, когда на своем поле нанесла поражение "Байеру" - 3:2. В четвертом туре команда Ди Франческо разгромила "" (3:0), а в шестом одолела "Карабах" (1:0).

Минимальная победа в домашней встрече с "Шахтером" позволила "Роме" взять верх в 1/8 финала по правилу выездного гола (общий счет в противостоянии - 2:2). Таким образом, в 25 последних матчах турнира "" заработала лишь шесть побед при восьми ничьих и 11 поражениях.

Из последних 12 домашних матчей в Лиге чемпионов, включая квалификацию, "" выиграла пять поединков при трех ничьих и четырех поражениях.

"" - трёхкратный чемпион Италии: 1942, 1983, 2001. В чемпионате 2016/17 заняла второе место, сейчас идёт на четвёртом.

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