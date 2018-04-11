Масштабы коррупции на украинской таможне впечатляют. Как утверждают сами таможенники, начальнику одного поста за смену может проходить от 50 до 250 000 долларов от контрабандистов.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В свое время народный депутат и экс-глава таможенной службы Игорь Калетник инициировал изменения в таможенном кодексе и «чистки» между таможенников, которые позволили существенно уменшить потоки контрабанды. Между тем, из-за увеличения товарного трафика из ЕС проблема контрабанды и коррупции на таможне вновь выходит на первый план.

«На таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов», — заявляет представитель Волынской таможни ГФС Петр Евтушок. А председатель Волынского облсовета Игорь Палица инициирует обращение в Генеральное Консульство Республики Польша в Луцке по обмену информацией о загруженности автомобилей напрямую с польской таможни.

Напомним, что Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Игорем Калетником, в свое время стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и поспособствовал присоединению к системе общего транзита. Это позволило перекрыть большинство контрабандных потоков.

Уже в 2017 году в бюджет страны в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях поступило дополнительно 70 млрд гривен. Но из-за коррупции на местах потоки контрабанды продолжают двигаться в обоих направлениях через границы Украины. Между тем, ГФС предлагает дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Игоря Калетника, который в свое время провел эффективные антикоррупционные «чистки» на таможне, для усиления ответственности за нарушение таможенных правил от административной до уголовной.

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