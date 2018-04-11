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Игорь Калетник: в свое время инициативы по изменению таможенного кодекса дали результаты, но проблема вернулась
11.04.2018 21:51
Игорь Калетник: в свое время инициативы по изменению таможенного кодекса дали результаты, но проблема вернулась

Масштабы коррупции на украинской таможне впечатляют. Как утверждают сами таможенники, начальнику одного поста за смену может проходить от 50 до 250 000 долларов от контрабандистов.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В свое время народный депутат и экс-глава таможенной службы Игорь Калетник инициировал изменения в таможенном кодексе и «чистки» между таможенников, которые позволили существенно уменшить потоки контрабанды. Между тем, из-за увеличения товарного трафика из ЕС проблема контрабанды и коррупции на таможне вновь выходит на первый план.

«На таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 была организована схема незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов», — заявляет представитель Волынской таможни ГФС Петр Евтушок. А председатель Волынского облсовета Игорь Палица инициирует обращение в Генеральное Консульство Республики Польша в Луцке по обмену информацией о загруженности автомобилей напрямую с польской таможни.

Напомним, что Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Игорем Калетником, в свое время стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и поспособствовал присоединению к системе общего транзита. Это позволило перекрыть большинство контрабандных потоков.

Уже в 2017 году в бюджет страны в результате борьбы ГФС с контрабандой на таможнях поступило дополнительно 70 млрд гривен. Но из-за коррупции на местах потоки контрабанды продолжают двигаться в обоих направлениях через границы Украины. Между тем, ГФС предлагает дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Игоря Калетника, который в свое время провел эффективные антикоррупционные «чистки» на таможне, для усиления ответственности за нарушение таможенных правил от административной до уголовной.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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