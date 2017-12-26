На Киевщине двое чиновников расстреляли лебедей, - ФОТО По информации активистов, один из браконьеров - чиновник, председатель ревизионной комиссии областного Украинского общества охотников и рыболовов Андрей Адамов, второй - егерь Петр Волошин В селе Письмечево Киевской области двое чиновников убили четырех лебедей. Фото: dtp.kiev.ua "" Алкаши "расстреляли лебедей. Элитные" алкаши ". Пьяные уважаемые люди расстреляли четырех лебедей" , - говорится в сообщении на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook . Фото: dtp.kiev.ua Фото: dtp.kiev.ua В сообществе отмечают, что по данному факту открыто уголовное производство. Фото: dtp.kiev.ua Напомним, что ранее в сети появились фотографии, где лесничий Раховского лесничего хозяйства Виктор Кабаль и его сын Николай позируют с убитой рысью . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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