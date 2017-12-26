|На Киевщине двое чиновников расстреляли лебедей, - ФОТО
|26.12.2017 18:23
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По информации активистов, один из браконьеров - чиновник, председатель ревизионной комиссии областного Украинского общества охотников и рыболовов Андрей Адамов, второй - егерь Петр ВолошинВ селе Письмечево Киевской области двое чиновников убили четырех лебедей.
Фото: dtp.kiev.ua
"" Алкаши "расстреляли лебедей. Элитные" алкаши ". Пьяные уважаемые люди расстреляли четырех лебедей" , - говорится в сообщении на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook .
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
В сообществе отмечают, что по данному факту открыто уголовное производство.
Фото: dtp.kiev.ua
Напомним, что ранее в сети появились фотографии, где лесничий Раховского лесничего хозяйства Виктор Кабаль и его сын Николай позируют с убитой рысью .
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