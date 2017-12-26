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На Киевщине двое чиновников расстреляли лебедей, - ФОТО
26.12.2017 18:23
На Киевщине двое чиновников расстреляли лебедей, - ФОТО
По информации активистов, один из браконьеров - чиновник, председатель ревизионной комиссии областного Украинского общества охотников и рыболовов Андрей Адамов, второй - егерь Петр Волошин
В селе Письмечево Киевской области двое чиновников убили четырех лебедей.
На Киевщине двое чиновников расстреляли лебедей, - ФОТО Фото: dtp.kiev.ua

"" Алкаши "расстреляли лебедей. Элитные" алкаши ". Пьяные уважаемые люди расстреляли четырех лебедей" , - говорится в сообщении на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook .

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

В сообществе отмечают, что по данному факту открыто уголовное производство.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, что ранее в  сети появились фотографии, где лесничий Раховского лесничего хозяйства Виктор Кабаль и его сын Николай  позируют с убитой рысью .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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