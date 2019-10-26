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В Беларуси умер автор песен ансамбля "Песняры"
26.10.2019 20:10
Умер Олег Молчан - музыкальный руководитель "Песняров"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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