власть российского СИЗО, в котором содержат украинского пленника Кремля Павла Гриба запретила передавать продукты украинскому пленнику. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу отца задержанного Игоря Гриба.

“„Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете“. Такой ответ сегодня услышала человек, которая пыталась сделать Павлу продуктовую передачу. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну”, — отметил в сообщении Игорь Гриб.

Он также добавил, что: “На фоне общего ухудшения здоровья, отсутствие минимально необходимого питания приводит к повышению кислотности в желудке, что повышает риск “внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови. Пациенту в комплексе лечения необходима порто-системная шунтирующая операция”.

Данный медицинский вывод сделан на основе обзора, проведенного доктором медицинских наук, профессором В.Притулой.

“В случае появления внутреннего кровотечения ни одно!!! медицинское учреждение Краснодарского края просто не в состоянии оказать необходимую помощь. Павел медленно стечет кровью. Российская репрессивная машина убивает украинских граждан”, — добавил отец украинского пленника.

Как сообщал здоровье пленника Гриба ухудшилось, лечения он не получает.

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