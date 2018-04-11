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Боливия инициирует заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Сирии
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11.04.2018 21:57
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Представитель Боливии в Совете Безопасности ООН Сача Серхио Лоренти
Солиз считает, что Совбезу необходимо обсудить "эскалацию вокруг
Сирии и угрозы односторонних военных действий". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Совбез ООН может собраться 12
апреля Фото: un.org Предложение Боливии поступило через несколько
часов после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Сирии
авиаударами.Представитель Боливии Сача Серхио Лоренти Солиз
считает, что Совбезу необходимо обсудить "эскалацию вокруг Сирии и
угрозы односторонних военных действий".Заседание может состояться
12 апреля.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили,
что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим
веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате
химатаки погибло от 70 до 100 человек.9 апреля глава Белого дома
предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших
24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.По
данным ряда американских СМИ, в этот же день к берегам
Сирии прибыл американский эсминец USS Donald
Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами "Томагавк". Через
несколько дней к нему может присоединиться USS Porter.10
апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные
удары стран Запада по целям в Сирии союзников официального
Дамаска не коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило,
что в разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация
войск и элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании
удара США.По информации The New York Times, Белый
дом планирует более мощный удар по Сирии, чем в 2017
году.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил,
что Россия оставляет за собой право сбивать американские
ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил,
что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".
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