В соцсетях распространили плакат с президентом России под прицелом снайпера…

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Террористическая организация Исламское государство грозит расправиться над президентом РФ Владимиром Путиным.

Сначала сторонники джихадистов с помощью группы Wafa Media Foundation стали делиться провоцирующим плакатом в Telegram. Затем постер перекочевал в Twitter, где его обнаружили органы, занимающиеся мониторингом терроризма.

На плакате Путин изображен на трибунах стадиона под прицелом снайпера.

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Подпись гласит: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

Видимо, таким образом ИГИЛ хочет отомстить президенту РФ за поддержку Башара Асада в Сирии, что является войной против Исламского государства.

Напомню, 13 октября 2015 года ИГИЛ призвал своих сторонников начать «священную войну» (джихад) против России (и США). Это произошло вскоре после старта развязанной Путиным военной авантюры в Сирии.

ИГИЛ также воззвал к джихаду против России в августе 2016 года.

Но то всё было против России вообще, а теперь конкретно в отношении Путина…

Как говорится, Аллах акбар!

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