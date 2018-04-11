Где находятся истоки нищеты? Какова вероятность, что она
заложена в нас самих? Бизнес-тренер и известный лектор Наталья
Грэйс в одной из своих книг попыталась ответить на эти вопросы. Она
уверена, что существует Закон Генетической Нищеты — причина
того, почему люди сами программируют себя на
бедность. Оказывается, на это влияют только 4 фактора.
В этих причинах легко узнаются наши российские и постсоветские
реалии.
Менталитет: В детстве дома у
одноклассницы мы часто прыгали на диване, пока не видели взрослые.
Нас очень радовали пружины, кое-где совсем близко подходившие к
поверхности; приводила в восторг пыль, которая клубами летела из
дивана от наших прыжков. Когда спустя двадцать лет я зашла к своей
подруге детства, то в ужасе увидела в углу всё тот же диван, на
котором мы когда-то прыгали. Он не сильно изменился, насколько я
могла помнить, но теперь я была потрясена нищетой и убогостью
обстановки. Я мысленно подсчитывала, сколько могла стоить покупка
нового дивана, замена засаленных стульев, зеркала, разбитого и
заклеенного обёрткой от шоколада. Пока мы говорили, в воображении я
мыла и белила потолок, переклеивала обои. Мне хотелось вымыть окна,
обсиженные мухами, повыкидывать палки и картонки, торчащие из-под
дивана, битый цветочный горшок, обвязанный чулком. «А что, если
плохо с деньгами?» — подумала я… Но мозг сопротивлялся и предлагал
мне купить хотя бы недорогой клейкой плёнки под цвет дерева и
оклеить ею стол. Куда бы я ни посмотрела, мой взгляд натыкался на
какую-нибудь поломку, грязь, пятна и мусор. Мозг вдруг сказал
мне: «Как ты думаешь, почему рядом с нищетой всегда грязь?» Я вам
теперь такой же вопрос задаю. Даже если заменить слово «всегда» на
«практически всегда» или «частенько», то легче от этого не
делается. Грязь — это проявление не безденежья, а менталитета.
Вдумайтесь: грязь — это проявление соответствующего менталитета. А
поскольку грязь и нищета — соседи, то и нищета — это своеобразный
менталитет. Нищета находится в «немытой» голове.
Мещанство: В школе у меня была потрясающая
учительница по литературе — Тамара Григорьевна, незаурядного ума,
очень проницательная женщина. Она как-то обронила фразу, которую я
запомнила на всю жизнь. Кто-то спросил её, что значит мещанство, и
она ответила: «Мещанство означает пить из старой облезлой
кружки, когда новая в серванте стоит». Так принято во многих
русских домах: на чёрный день деньги отложены, на белый день чашка
новая в серванте стоит, только белый день наступает редко, а
чёрными заполняется вся жизнь. Кто живёт ожиданием будущего,
для того оно никогда не наступает. И тогда я поняла это:
стыдно быть нищим; стыдно быть грязным. Стыдно иметь в голове
разруху, которая неизбежно отражается и на жилище, и на
менталитете детей. Жизнь ожиданием будущего приводит к
разрухе.
Комплекс Золушки: Знаю одну женщину, которая
больше двадцати лет копила деньги, чтобы купить дачу. Она одна
воспитывала двух дочерей. Девочки жили впроголодь, и старшая из них
рассказывала мне, как ей было стыдно выходить во двор в старых
вельветовых брюках с залатанными коленями. Девочка росла, и с
каждым годом волшебным образом росли её брюки. Сантиметр за
сантиметром разворачивалась подвёрнутая снизу ткань. Она была не
такой вылинявшей, как вся остальная штанина, и это выдавало
нищенские хитрости. Видимо, отсюда пошло выражение: «Голь на
выдумки хитра». Не стоит рассказывать, что система в государстве не
позволяет довольно зарабатывать. Я не систему ругаю, а гниль в
мозгах. На одни и те же деньги можно выглядеть достойно или
нищенски. Когда мать, наконец, купила дачу, обе подросшие
дочери не имели к этой даче ни малейшего интереса, но вечно
упрекали мать в том, что она не научила их, что значит быть
женщиной. У девчонок сформировался комплекс золушки.
Они, привыкшие видеть протёртые кресла и старую посуду,
облезлые полотенца и пальто семилетней давности, впоследствии, став
взрослыми, боялись тратить на себя деньги. Всякий раз, когда
они что-то покупали, у них портилось настроение: они словно
чувствовали себя недостойными новых хороших вещей. Это, друзья мои,
называется двумя словами: генетическая нищета. Она уже в
сознании, в клетках, в крови, в костях. Страх потратить деньги
на себя делает вас нищим.
Подсознательное программирование. Дети,
которые видят облезлые углы, неосознанно программируются на
нищету. Уже в подростковом возрасте они начинают осознавать её
тяжесть. Ещё Антон Павлович Чехов отмечал, что облезлые стены и
грязные коридоры дурно влияют на способность студента к
обучению. Грязь и нищета подавляют человека, обыкновенный вид
убогой обстановки программирует быть неудачником. Вы могли бы
возразить мне, что ненависть к нищете стимулирует некоторых людей
развиваться и зарабатывать деньги, но я вам отвечу, что куда
большее количество людей ломается под непосильным бременем
бедности. У слов «беда» и «бедность» один корень. Гоните
прочь от себя беду, мещанство и нищету. Как же мне нравится фраза:
«Богатство — это состояние ума». Так вот, нищета — это тоже
состояние ума. Богатство и нищета — это состояние вашего ума и
ваших мыслей.
По книге Н. Грэйс «Законы Грэйс»
Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира