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Мэттис заявил, что Пентагон готов к военному сценарию в Сирии
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11.04.2018 22:05
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США и его союзники все еще собирают разведывательные данные по
возможному применению в Сирии химического оружия, заявил глава
Пентагона Джеймс Мэттис. Мэттис: Пентагон готов предоставить
военные варианты Фото: ЕРА Глава Пентагона подчеркнул, что США и
союзники все еще занимаются сбором информации, доказывающей факт
химатаки. Он отметил, что контролируемое им ведомство готово
предоставить военные варианты, "если они будут уместны".7 апреля
2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.9 апреля глава Белого дома предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда
американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60
крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к
нему может присоединиться USS Porter.10 апреля президент
Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможные удары стран Запада
по целям в Сирии союзников официального Дамаска не
коснутся.Ливанское радио Sawt Beirut сообщило, что в
разных регионах Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и
элементов военной инфраструктуры сил Асада в ожидании удара
США.По информации The New York Times, Белый дом планирует
более мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане
Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право
сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии.
Трамп в ответ заявил, что ракеты
"прилетят – хорошие, новые и "умные".
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