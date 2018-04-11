Подозреваемая в подготовке теракта Надежда Савченко может использовать допрос на полиграфе, чтобы на камеры сделать политические заявления.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире одного из телеканалов.

"Савченко - профессиональный военный. Думаю, она обучена обходить полиграфы. Тем более, человек был в плену. Опыта, как обойти полиграф, более чем довольно. Для нее это еще одна медийная волна. Не факт, что она будет говорить то, что ее будут спрашивать. А просто получит доступ к камерам и будет делать собственные политические заявления", - спрогнозировал знаток.

Он отметил, что некоторые обвинения в адрес Савченко похожи на реальные,передает со ссылкой на .

"Я бы очень хотел, чтобы расследование ускорили и опубликовали как можно больше доказательств. Потому что дело может стать политическим. Как минимум, этого хочет Савченко, ее защитники. Люди, которые ей помогают, хотели бы из этого сделать большую медийную кампанию, приурочить ее к президентским выборам и пытаться заработать какие-то политические очки", - сказал Давидюк.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

Сейчас она находится в следственном изоляторе .

Утром 10 апреля адвокат Савченко сообщил об обысках в ее квартире и в офисе. В доме изъяли наградной пистолет нардепа и системный блок ее сестры.

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