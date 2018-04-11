В системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые финансируются за средства Всемирного банка

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Об этом сообщает Правительственный портал, информирует svodka.net.

6 апреля 2018 года в системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые воплощаются за средства Всемирного банка

Еще в августе 2017 года Всемирный банк завершил проверку функционала ProZorro. Анализ показал, что система соответствует общепринятым требованиям многосторонних банков развития по проведению электронных закупок с использованием механизмов электронных реверсивных аукционов.

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«Для нас честь, что уважаемые международные организации готовы вместо собственных процедур использовать украинские национальные процедуры. Несколько лет назад эта новость могла бы показаться шуткой, но сегодня первые закупки для проектов Всемирного банка уже в ProZorro. Мы будем очень рады, если другие международные организации и доноры выразят желание закупать он-лайн через систему. Я уверен, что это только облегчит их жизнь», — отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Международные финансовые организации, включая Всемирный банк, выделяют значительные средства на приобретение товаров, услуг и работ в рамках проектов, которые они финансируют в Украине. Некоторые из этих закупок отображаются на портале prozorro.gov.ua в разделе «Новости», но через систему ProZorro раньше они не проводились. Всемирный банк выделяет деньги конкретным заказчикам, например, городским или областным советам, следовательно вполне понятно желание выбирать победителей тендеров прозрачно и с максимальной конкуренцией.

Средства международных доноров выделяются на ремонты дорог, закупки медицинского оборудования и т. п, но поскольку тендеры не публичные, бизнесу трудно их найти. С переходом этих закупок в систему ProZorro возрастет не только прозрачность и возможность контроля, но и конкуренция, ведь на портале есть удобный поиск актуальных тендеров по отраслям. К тому же, уже зарегистрированные в системе участники имеют настройки сообщений об актуальных тендерах, то есть они будут получать сообщения о закупках в их области и смогут принять в них участие.

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За 2017 год система тендерных государственных закупок ProZorro сэкономила 37,6 млрд государственных средств.

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