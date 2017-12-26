|В 2017 году ВСУ потеряли 191 бойца
|26.12.2017 18:25
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За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащего. Об этом со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщает ВВС Украина, передает
По состоянию на 18 декабря, безвозвратные потери, в том числе погибшие в боях, пропавшие без вести или те, которые попали в плен, в общем - 191 военнослужащий. Еще 174 бойцов были ранены.
В целом санитарные потери украинской армии (раненные, травмированные и больные) в 2017 году составили 1265 военнослужащих.
Также в Генштабе добавили, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.
Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли 10,3 тыс. человек.
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