За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащего. Об этом со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщает ВВС Украина, передает

По состоянию на 18 декабря, безвозвратные потери, в том числе погибшие в боях, пропавшие без вести или те, которые попали в плен, в общем - 191 военнослужащий. Еще 174 бойцов были ранены.

В целом санитарные потери украинской армии (раненные, травмированные и больные) в 2017 году составили 1265 военнослужащих.

Также в Генштабе добавили, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.

Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли 10,3 тыс. человек.

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